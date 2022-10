Comico e regista, Paolo Ruffini è sempre apparso allergico alle relazioni stabili. Ora, però, la nuova compagna lo ha fatto ricredere.

Volto noto del grande e piccolo schermo, Paolo Ruffini sembrava essere un eterno Peter Pan. Nonostante alcune relazioni lunghe e durature, il regista non era mai riuscito a formare una famiglia o a sentirsi completo. Adesso, però, tutto pare essere cambiato: Ruffini non è più single e accanto a lui c’è un’attrice che gli ha fatto davvero perdere la testa al punto da fargli considerare la possibilità di diventare padre.

Paolo Ruffini presenta la compagna: chi è

Da poco tempo legato sentimentalmente a Barbara Clara Pereira, Paolo Ruffini l’ha descritta come la donna “sempre avuta nei sogni”.

“Con la mia compagna ci stiamo attrezzando. L’ho trovata da poco – ha raccontato lui al settimanale Visto – . Si chiama Barbara Clara e fa anche lei l’attrice. Poi è pittrice: insomma, è un’artista a tutto tondo. Con lei mi sento davvero pronto per vivere l’esperienza della paternità“.

“Sono convinto di averla sempre avuta nei miei sogni e poi l’ho trovata nella realtà – ha aggiunto Ruffini – . Quando l’ho incontrata, ho esclamato: ‘Eccola!’. L’ho sognata tanto! Mi son ricordato del sogno che facevo”.

“Lei è sudamericana, è nata in Venezuela e poi è venuta quando aveva vent’anni qui in Italia perché il papà è friulano – ha rivelato ancora il regista – . È mora ed è molto bella. Ha un’anima pura e sincera”.

“A me è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose ed è la prima volta, una delle poche volte, che ho trovato una persona che non chiede nulla ma ha solo il desiderio di dare, di amare. Questa sua peculiarità l’ho trovata semplicemente meravigliosa”, ha aggiunto Ruffini, che non ha risparmiato frecciatine velenose alle sue ex.

Riproduzione riservata © 2022 - DG