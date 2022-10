Alessandra Mussolini ha scelto di non imitare Sophia Loren nella prossima puntata di Tale e quale show: ecco perché.

Solo alcuni giorni fa si parlava del caos generato da Alessandra Mussolini dietro le quinte di Tale e quale show. Secondo quanto raccontato dal manager della ex deputata, lei si era rifiutata di imitare Sophia Loren – come richiesto dagli autori del programma di Rai 1 – abbandonando le prove e mettendo a rischio la sua partecipazione allo show. A distanza di qualche ora dall’accaduto, la Mussolini ha provato a motivare il suo atteggiamento.

Alessandra Mussolini: “A Tale e quale provavo disagio”

Aiutata da Emanuele Aureli, Alessandra ha tentato di scavare a fondo per comprendere le cause di una reazione così dura e inaspettata.

“Ho avuto un crollo emotivo. Io non so bene la dinamica, me l’ha fatto capire Emanuela Aureli – ha raccontato – . Non è vero che noi sappiamo chi imiteremo nelle prossime puntate. Io mi sono bloccata, provavo un senso di disagio”.

La richiesta degli autori di imitare Sophia Loren quando aveva poco più di 20 anni ha inibito la Mussolini. “Perché zia in quel film è uguale a mia mamma, io ho tre donne che sono i tre amori della mia vita, nonna Romilda, zia Sophia e mia madre – ha spiegato ancora – . Zia era identica a mamma. Quindi è un fatto mio, non ce la faccio”.

“[…]C’è troppo coinvolgimento – ha aggiunto – [..]Io in lei vedo mamma. Non ce la faccio”.

Per il momento, sulle sorti di Alessandra Mussolini a Tale e quale show non si hanno novità: “Come finirà? Non lo so, loro sono un treno, trucco, parrucco, costume, mi hanno ficcato la parrucca. Io l’ho tolta e gliel’ho ridata – ha spiegato – . Non si sa cosa accadrà. […] Dovranno darmi un piano B”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG