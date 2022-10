Da tempo si parlava di un’ipotetica separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri: lui aveva smentito, ma pare che ci sia un accordo extragiudiziale già depositato in tribunale.

Lo scorso luglio si diffondeva il gossip riguardante la fine del lungo matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Lui aveva deciso di smentire attraverso il settimanale DiPiù Tv: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”. Nelle ultime ore, però, il Messaggero racconta che la coppia avrebbe già depositato a metà ottobre un accordo extragiudiziale raggiunto in totale serenità.

Claudio Amendola via da casa a luglio

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, Amendola avrebbe lasciato il tetto coniugale lo scorso luglio, proprio quando iniziavano a circolare le prime notizie sulla fine del matrimonio con la Neri.

Lo scorso ottobre, invece, la coppia avrebbe depositato un accordo extragiudiziale senza scontri o liti: tutto è già nella cancelleria del Tribunale di Roma dalla seconda settimana di ottobre, mancherebbe solo l’ufficialità da parte del giudice.

Ad assistere Claudio Amendola nella separazione da Francesca Neri c’è lo stesso avvocato scelto da Francesco Totti, Antonio Conte, mentre lei ha preferito farsi guidare da Paola Firggione.

Stando all’accordo raggiunto, l’attore romano dovrà pagare un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie e al figlio Rocco, mentre la casa di famiglia resterà a Francesca Neri.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG