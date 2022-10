Da giorni si attendeva la notizia riguardante la nascita dell’ultimo nipote di Silvio Berlusconi. La nuora Federica Fumagalli era stata avvistata con un pancione tipico del nono mese di gravidanza e l’arrivo del piccolo Tommaso Fabio era nell’aria. Poche ore fa, quindi, la famiglia Berlusconi-Fumagalli ha ufficializzato gioiosa la nascita del bambino.

È stato nonno Silvio Berlusconi ad annunciare la nascita del suo 17esimo nipote in Senato durante il voto di fiducia al governo Meloni.

“Oggi non farò sfoggio della mia eloquenza perché ho tante cose da dire e mi sono scritto diligentemente tutto quanto – ha detto l’ex premier – . Sono felice di essere qui, anche perché, tre ore fa, ho avuto il mio diciassettesimo nipotino. Evviva. È soddisfazione riprendere la parola dopo nove anni, quando il Paese ha scelto di affidare ancora una volta il governo al centrodestra”.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono sposati da due anni e nel 2021 sono diventati per la prima volta genitori di Emanuele. Da poche ore la famiglia si è allargata con l’arrivo di Tommaso Fabio.

