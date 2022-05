Il figlio più piccolo del Cavaliere ha sorpreso tutti con un annuncio molto speciale, la famiglia si sta allargando di nuovo con l’arrivo di un secondo figlio.

In occasione del battesimo del primogenito, Luigi Berlusconi annuncia l’arrivo di un altro figlio. L’amore con la moglie Federica Fumagalli è sempre più forte, tanto da decidere di allargare la famiglia. Nonno Silvio è rimasto felicemente sorpreso dalla notizia, ormai i suoi nipotini sono davvero tantissimi.

L’annuncio di Luigi Berlusconi, papà bis

Come riporta Gossip e Tv: “La famiglia Berlusconi, già numerosissima si allarga ulteriormente. A sorpresa, Luigi (l’ultimo figlio del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e di Veronica Lario) e Federica Fumagalli (moglie del rampollo) saranno a breve di nuovo genitori. A rivelarlo in esclusiva è Chi Magazine che spiega che il lieto annuncio è stato dato nel corso del battesimo di Emanuele Silvio, il primogenito della coppia, nato poco meno di un anno fa. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha reso noto che Federica è già al quinto mese di gravidanza. Non svelato, per il momento, il sesso del bebè, tantomeno il nome scelto. Sicuramente, però, il piccolo Emanuele Silvio avrà, tra circa quattro mesi, un fratellino o una sorellina.“

Questo è davvero un bellissimo anno per Silvio che è convolato a nozze, sebbene simboliche, con la sua compagna Marta. Inoltre, il cavaliere è diventato nonno, sua figlia Barbara ha partorito il suo quinto figlio dando ancora più gioia a Berlusconi. Ora, il suo figlio più piccolo lo ha allietato con l’arrivo di un altro bebè per una famiglia davvero allargatissima.

