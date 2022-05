La cifra che l’ex gieffino guadagna per la sua partecipazione al programma condotto da Barbara Palombelli è stata svelata ed è veramente un sorpresa.

Forum è senza dubbio uno dei programmi più seguiti di sempre e il più amato. Condotto attualmente da Barbare Palombelli, i suoi numerosi assistenti, tra cui Paolo Ciavarro sono ormai volti fissi del programma. Ma quanto vengono pagati? A rivelare la cifra è la mamma dell’ex gieffino.

Quanto guadagna Paolo Ciavarro a Forum?

Come riporta donnapress.it: “Se Paolo Ciavarro è uno degli assistenti più amati, la conduttrice che è entrata nel cuore dei telespettatori è sicuramente Rita Dalla Chiesa. All’improvviso, dopo anni di collaborazione, Mediaset ha dovuto provvedere alla sua sostituzione. Ad oggi non sono ancora chiari i motivi. A prendere il suo posto è arrivata Paolo Perego e poi Barbara Palombelli. Sul web spesso si è letto che tra quest’ultima e Rita Dalla Chiesa non c’è un buon rapporto. A smentire il tutto ci ha pensato Verissimo. Silvia Toffanin ha mostrato un messaggio in cui Rita fa i complimenti a Barbara e sottolinea che tra loro non c’è assolutamente rivalità. Ad oggi la Dalla Chiesa ammette di non riuscire a guardare Forum perché per lei è come un grande amore che va con un’altra donna.“

Tornando alla questione “paga”, a rivelare quanto guadagna l’ex gieffino è la madre Eleonora Giorgi. Proprio lei è stata a chiarire il punto della situazione. Se ci si aspetta cifre vertiginose in realtà le cose non stanno così. La Giorgi infatti, rivela che il figlio guadagna pochissimo per fare l’assistente a Forum, anche se non specifica mai la cifra esatta.

