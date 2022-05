La giornalista fa un appunto importante alla conduttrice per una condotta poco educata che la Lucarelli non ha visto di buon occhio.

La giornalista non ha gradito per nulla un gesto di Ilary Blasi, che non avrebbe rispettato le regole della buona educazione. La conduttrice ha postato una foto in treno dove mette le scarpe sul sedile e sul finestrino e la Lucarelli commenta sui social con una storia Instagram.

Le parole di Selvaggia Lucarelli contro il gesto di Ilary Blasi

Selvaggia Lucarelli

Come riporta Today: “La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha condiviso tra le storie Instagram uno scatto in treno, mentre tornava a Roma. “Routine” ha scritto sotto l’immagine di lei, sola nella carrozza, con una gamba allungata sul sedile davanti e l’altra appoggiata sul finestrino, ed ecco subito la ramanzina della giornalista, che ricondivide la foto e sentenzia: “Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte“.

Insomma, la giornalista ha fatto un appunto abbastanza severo a Ilary Blasi come se fosse davvero molto rigida su certe situazioni. D’altronde una certa severità si è vista anche nel commentare la dichiarazione d’amore di Bisio alla moglie. La giornalista ha infatti commentato: “Faccio una premessa: Bisio è senz’altro animato da buone intenzioni, ma questa dichiarazione, per chi come me conosce bene il tema, contiene una serie di problemi. Soprattutto perché non è un biglietto su un mazzo di fiori ma una frase rilanciata ovunque. Dire che non sopravviveremmo alla fine di un amore è un meraviglioso artifizio retorico, un’iperbole, ma è falso. Alla fine di un amore-per fortuna- si sopravvive.”

