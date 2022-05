L’attore è stanco delle fake news che il gossip alimenta, soprattutto sul fatto che starebbe andando via dall’Italia, quando non è affatto vero.

In un comunicato via social, Can Yaman chiarisce il gossip secondo cui starebbe andando via dall’Italia. L’attore cita anche Zitti e buoni dei Maneskin come simbolo di protesta alle fake news. In realtà, l’ex della Leotta non ha per nulla in mente l’idea di andare via, anzi parla di “importanti progetti” proprio qui.

Can Yaman smentisce la sua partenza dall’Italia

Can Yaman

Come riporta Fan Page, l’attore chiarisce e smentisce il gossip che ha messo in giro la partenza dall’Italia: “Vi voglio bene uguale spero possiamo trovare la pace tutti quanti perché io ne ho bisogno tanto. Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale. Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente: non vado via dall’Italia, state sereni, il mio prossimo progetto è ambientato in Italia ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima. Gli attori, soprattutto quelli internazionali, si spostano a seconda del progetto, non siamo mai permanenti da nessuna parte, questa è la natura del mestiere.“

E ancora: “Cambierò sicuramente la casa a Roma, non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che ‘accettate’ voi. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci, vi auguro tanto amore.“

