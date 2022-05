La naufraga non è d’accordo che il figlio intraprenda una relazione con l’ex di Paolo Brosio e lo spiega senza peli sulla la lingua, rivelando il motivo.

Alessandro Iannoni ha messo le cose in chiaro con Maria Laurea, rivelandole che non potrà nascere una storia. Il naufrago non si fida di lei ma neanche Carmen Di Pietro è d’accordo su un’eventuale relazione tra loro. La naufraga chiarisce i motivi per cui non è d’accordo.

Le dichiarazioni di Carmen Di Pietro

Come riporta Blogtivvu, Alessandro aveva chiarito a Maira Laura che tra loro non potesse nascere una storia. A questo punto la naufraga si mette a piangere e si confida con Mercedesz: “E’ da tanto che sto con una persona. Io sono sempre stata rifiutata, tante volte… è vero. Non per Alessandro ma in generale nella vita. Voglio trovare una persona che mi voglia bene perché sono sempre sola, ora vivo da sola, adesso son da sola…“.

Sulla decisione del figlio interviene anche Carmen Di Pietro che dichiara: “E’ stata un decisione di Alessandro, mamma Carmen non c’entra nulla. Hai cavalcato troppo la situazione. Lei mi ha detto che vuole dormire abbracciata a mio figlio, ma che cosa vuoi? Come ti permetti… Alessandro non ti permettere! Non mi piace per niente questa situazione che si è venuta a creare. Questa donna mi provoca e non mi piace perché ci siamo fatti delle promesse…“

Poi la naufraga rivela le vere ragioni per cui non è d’accordo a una relazione tra loro: “Lui ora deve pensare a studiare… se si fidanza viene distratto. Prima deve finire gli studi e poi si sistema con calma.“

