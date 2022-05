Lucas Peracchi, ex di Mercedesz Henger, ha confermato la rottura con la naufraga ma l’ha attaccata insieme alla sua famiglia, lanciando una stoccata pesante.

Lucas Peracchi è stato legato a Mercedesz Henger per tre anni. Il personal trainer ha chiarito il gossip che lo vedevano ancora alle prese con la naufraga che attualmente sta partecipando all’Isola dei Famosi. Tra i due è definitivamente finita, come rivela Peracchi che ne approfitta per lanciare frecciate pesanti a lei e la sua famiglia, in un’intervista su Nuovo TV.

Le dichiarazioni di Lucas Peracchi

Ecco una foto di Lucasù

Come riporta Gossip.it, Luca Peracchi chiarisce la fine della relazione con la naufraga: “Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. Non sono nemmeno più riuscito a mettermi in contatto con lei anche per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che fosse davvero fidanzata”.

Poi lancia una frecciata alla figlia di Eva Henger: “Detto ciò se fosse vero non mi stupirei. Se era davvero innamorata e adesso si è presa di un altro la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo 1 mese era in vacanza a Santorini con un altro”.

Inoltre, il personal trainer ha qualcosa da dire anche sulla madre della sua ex: “Sono contentissimo comunque che lei e sua madre si siano riappacificate. Sono un ragazzo con dei valori e la famiglia viene prima di tutto. I problemi tra madre e figli vanno sempre risolti. Anzi, io ho sempre spinto Mercedesz a ritrovare un rapporto con la madre, anche se ad Eva non ero molto simpatico (e la cosa era reciproca). Vederle in pace però mi ha fatto piacere. Vorrei però ricordare che io ho preso due anni di insulti gratuitamente, ho perso tanti lavori e occasioni, clienti, per una bugia, che adesso è evidente. Anche perché io non vedo Mercedesz da un anno e comunque lei in tutto questo tempo non parlava alla madre, senza me in mezzo. Il problema non ero io, come diceva la famiglia di Mercedesz. Erano tutte bugie”.

E ancora: “La sua famiglia mi ha creato tanti problemi. Non c’è stata la massima correttezza nei miei confronti. Purtroppo si sono comportanti male con me. Preferisco non fare più parte dei loro intrighi. Finalmente sono rinato“.

E conclude: “La violenza sulle donne è gravissima e va condannata e combattuta. Però attenzione e muovere accuse senza sentire tutte le parti. Io ho passato davvero anni terribili, mi hanno insultato migliaia di persone. E ribadisco che ho perso lavori per cose che non ho mai fatto. Questa macchia forse l’avrò per tutta la vita. Non voglio portare rancore, ma che serva da esempio per altri. C’è chi fa gesti estremi in situazioni simili. Detto questo auguro tutto il meglio alla signora Henger, ho letto del suo incidente. Spero guarisca presto e lo dico con il cuore, così come spero riabbracci presto Mercedesz”.

