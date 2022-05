Dopo il rinvio a causa del Covid-19, Filippo e Giorgia sono riusciti a convolare a nozze sulle rive del lago di Como, con una cerimonia da favola: lo sposo rivela tutte le sue emozioni.

In occasione di un’intervista a Chi Magazine, Filippo Magnini rivela l‘emozione che ha provato durante le nozze con Giorgia Palmas. I due sono convolati a nozze sabato 14 maggio, contornati dai famigliari e amici più stretti. Finalmente, la coppia è riuscita a dirsi di “sì” dopo il rinvio nel 2020 causa pandemia.

Le toccanti dichiarazioni di Filippo Magnini

Come riporta Fan Page, Filippo Magnini condivide le sue emozioni su Chi, presente al suo matrimonio con Giorgia Palmas. Al Magazine di Alfonso Signorini rivela: “C’era voglia di tornare a sognare dopo questi anni di dolore che non sono finiti data la guerra in corso. Però in quel momento abbiamo di nuovo goduto della bellezza della vita.” Poi dichiara: “Nella vita mi sono indurito e non poco. Avevo perso il gusto di sorridere. Ho preso batoste e mi sono rialzato grazie a Giorgia, che ho conosciuto nel mio momento più difficile. Ma dinanzi alla promessa di matrimonio fatta davanti a Dio, mi sono sentito piccolo, nudo, avvolto dall’amore: ho pianto. Sono crollato.“

La foto del matrimonio

Filippo spiega anche la bellezza delle nozze senza i limite della pandemia: “Condividere la felicità con le persone che amiamo non ha prezzo. Ma anche quel sì detto in pandemia ha avuto un valore importante che non dimenticheremo mai”. Poi conclude rivelando: “Prima del sì abbiamo dormito insieme con nostra figlia Mia. Ricordo la buonanotte: è stata magica”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG