Il conduttore risponde ad una lettrice di Chi e dice la sua in merito alla rottura di Manuel e Lulù e all’assidua presenza in tv dell’ex nuotatore.

Alfonso Signorini rompe il silenzio sulla rottura tra Manuel e Lulù e sulla presenza piuttosto costante di Bortuzzo in tv, negli ultimi tempi. Il conduttore ha visto nascere la storia d’amore tra i due gieffini nella Casa ed è molto affezionato alla principessa etiope.

La risposta di Alfonso Signorini alla lettera di una lettrice

Alfonso Signorini

Come riporta Blogtivvu, una lettrice scrive una lettera a Chi sulla rottura tra Manuel e Lulù: “Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso, in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe. Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo (vedi Lulù Selassiè).”

E ancora: “A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv, colpevole di avere cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre. Padre che, trasferendosi a Roma con Manuel, ha lasciato in Veneto un lavoro di venditore d’auto e la famiglia (gli altri tre figli e la moglie, schiva e realista, che continua a lavorare in un panificio). Manuel e Franco sono invece famosi, richiesti e, come tali, rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa. “

La lettrice continua: “Spero che ai Bortuzzo vada sempre tutto per il meglio, ma voglio anche augurarmi che – non sia mai che le luci della ribalta dovessero spegnersi – trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia.“

Arriva poi la risposta di Alfonso Signorini in merito alla situazione: “La fama bisogna saperla gestire. A Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio!“

Riproduzione riservata © 2022 - DG