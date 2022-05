In una lunga intervista, il conduttore di “Fuori dal coro” si racconta a 360° tra carriera e vita privata, il legame con la moglie e il rapporto con i suoi tre figli.

Lontano dagli studi televisivi, Mario Giordano è un padre come un altro con i suoi problemi e i suoi legami. In occasione di un’intervista su Chi, il conduttore si apre e rivela dei dettagli inediti della sua vita privata tra figli, moglie e quotidianità.

Le dichiarazioni di Mario Giordano

Ecco una foto di Mario Giordano

Come riporta Today, il conduttore racconta della sua vita privata: “”Ho sempre voluto creare momenti di condivisione con ciascuno dei miei figli. Non ho potuto essere molto presente, ma ho sempre fatto in modo di esserci nei momenti chiave, con l’aiuto di mia moglie.”

Poi sul figlio rivela: “C’è stato un periodo in cui Lorenzo, uno dei miei figli, ha avuto problemi adolescenziali e lei mi ha detto: “Secondo me dovrebbe stare un po’ con te. Così ho preso Lorenzo e l’ho portato in Normandia, un luogo che ama molto perché conosce bene la storia della Seconda Guerra Mondiale. Siamo andati al cimitero dei soldati americani. Mi emoziona ancora parlarne. Adesso è laureato in Lettere e fa il produttore tv. E’ stato merito di mia moglie. Si è sacrificata tutta la vita per crescere i figli, ha iniziato a lavorare dopo i 50 anni. Ci siamo conosciuti all’oratorio di Canelli, in provincia di Asti – continua – Lei aveva 12 anni e io 15, la nostra storia è nata in maniera semplice“.

Il conduttore rivela dei dettagli sulla sua carriera legata anche al suo particolare timbro di voce: “La tv si nutre di differenze, anche il difetto può diventare un elemento distintivo. Ma ci ho sofferto e, quando colleghi come la Gruber ci scherzano e mi scimmiottano, ci resto male. Anche perché poi si fanno portabandiera del politicamente corretto“.

