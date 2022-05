Orsini e Ruggieri, entrambi ospiti del talk show condotto dalla Berlinguer, hanno avuto un forte scontro, sono volati stracci tra i due e parole molto gravi.

Da un lato Orsini, noto per le sue dichiarazioni poco condivisibile e provocatorie sulla guerra in Ucraina e dall’altro lato Andrea Ruggieri di Forza Italia. I due hanno cominciato a scontrarsi duramente, a CartaBianca e la conduttrice è dovuta intervenire per sedare gli animi.

Cosa è successo tra Orsini e Ruggieri

Al centro della discussione tra i due ospiti c’è la guerra in Ucraina, argomento che spesso divide l’opinione dei politici. Come riporta Caffeina, tutto è cominciato da alcune alcune dichiarazioni di Ruggieri: “Non è che i suoi problemi Putin se li può risolvere invadendo l’Ucraina“. Questa affermazione è una replica a un’editoriale sulla guerra del professore Orsini.

A questo punto, Orsini risponde: “Quello che Putin ci sta dicendo è che se noi gli mettiamo i soldatini e i carri armati al confine non gli va bene“. Non manca la replica dell’esponente di Forza Italia che ribatte: “Lei è un uomo sicuramente intelligente, non c’è bisogno di fare ‘disegnini’, ‘soldatini’. Non è che siamo tutti più scemi di lei, professore”.

Da questo momento in poi, tutto degenera. Orsini risponde: “Nel suo caso qualche dubbio lo avrei” e Ruggieri già alterato risponde: “Ho lavorato per 13 anni in televisione, di gente frustrata come lei che cerca di fare qualunque cosa pur di farsi riconoscere ne ho vista a decine”. E ancora: “Lei è un mitomane”. Dopo questo scontro, il professore dà del cretino a Ruggieri il quale perde definitivamente le staffe. Orsini poi interviene concludendo: “Per me è fondamentale aver detto queste parole all’onorevole – è poi la sua auto-difesa, piuttosto sconcertante -, perché devo dimostrare che non bisogna avere paura di un parlamentare prepotente. È un problema pedagogico”.

