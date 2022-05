Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, ha invitato Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah.

Un invito speciale per avvicinare i più giovani alla storia. Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, ha scelto di proporre a Chiara Ferragni di visitare il Memoriale della Shoah che ricorda le vittime dell’olocausto in Italia. Attraverso le sue dichiarazioni, la donna ha già avuto le prime reazioni dai diretti interessati. Fedez, infatti, marito della influencer, ha subito ribattuto con un “contro invito” al suo podcast Muschio Selvaggio.

Liliana Segre e l’invito a Chiara Ferragni: i motivi

Liliana Segre

“Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah”, ha detto a Repubblica Liliana Segre. La motivazione sta nella poca affluenza all’evento che significa davvero tanto per la storia. “I visitatori sono ancora troppo pochi. Ho visto che con suo marito Fedez si impegna sul sociale, mi piacerebbe conoscerla. Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi”.

Sul fatto di “usare” il personaggio della Ferragni come strumento di diffusione tra i giovani, la Segre ha aggiunto: “Il fatto che i ragazzi conoscano poco questo luogo e le storie che vi sono custodite, è il mio cruccio. Questo mi addolora, quando mi tocca ricordare che cosa ho vissuto io e cosa hanno vissuto milioni di ebrei, condannati per la sola colpa di esser nati. Se i giovani non arrivano, è stato tutto inutile? Se Chiara Ferragni venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel che è successo a me e a tanti altri, fra cui i tanti che non sono mai tornati dal viaggio verso l’orrore”.

La proposta di Fedez

Una prima risposta da parte di casa Ferragnez è già arrivata. A darla è stato il rapper Fedez sui social. “Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito”.

Di seguito il messaggio di Fedez su Twitter:

Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito 🙏🏻 — Fedez (@Fedez) May 18, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG