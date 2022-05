Giorgia Soleri sbotta sui social dopo essere stata ospite in tv ed essere stata identificata solo come “la fidanzata di Damiano”.

Lotta per la parità di genere, da sempre per far passare la proposta di legge sulla vulvodinia, patologia di cui da anni soffre. Giorgia Soleri, però, viene solamente appellata, ancora, come “la fidanzata di Damiano dei Maneskin” e questa volta non le va giù. Dopo aver presenziato a ‘Storie Italiane’ per presentare il suo libro di poesie ‘La Signorina Nessuno’, ecco la giovane donna scagliarsi contro il programma che anziché utilizzare il suo nome per parlare di lei si limita a definirla la compagna del noto solita della band musicale.

Giorgia Soleri e la rabbia social

Damiano Maneskin

Tutto nasce da come la trasmissione tv l’ha definita nel sottopancia. Guardando bene, infatti, non si trova il nome della Soleri ma unicamente “la fidanzata di Damiano dei Maneskin”. Un affronto e una mancanza di rispetto che la giovane 26enne proprio non ha retto.

Sui social, rispondendo anche ai fan che stavano pubblicando alcune stories Instagram, ed in particolare l’account ‘ladonnaacaso’, Giorgia ha scritto: “Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e Di Damiano dei Maneskin di cognome. Come fate a non saperlo?”, ha detto in modo sarcastico la donna.

La Soleri ha poi accompagnato le sue stories sul social con il brano dei 99 Posse ‘Ripetutamente’ per cercare di sottolineare come questa situazione ormai non sia una novità per lei e che si sia davvero stufata di non essere riconosciuta come Giorgia Soleri, appunto, ma solo come la compagna del cantante dei Maneskin.

La speranza è che in futuro ci possa essere maggiore attenzione nei confronti della donna che da anni ormai è in prima linea per combattere tante lotte importanti e merita di essere considerata molto più della “semplice” fidanzata di qualcuno.

Di seguito uno degli ultimi post Instagram della Soleri con qualche fan che ha apprezzato il suo lavoro:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG