Ritorno di fiamma tra Anna Tatangelo e Livio Cori che tornano a far parlare della loro relazione dopo le polemiche arrivate a seguito di quella che è stata una separazione solo momentanea. Secondo Chi, i due sarebbe tornati insieme ma solamente dopo aver stabilito… un patto.

Anna Tatangelo e Livio Cori di nuovo insieme? Secondo il settimanale Chi sembra proprio di sì. Da quanto si apprende, tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento con la voglia di riprovare a dare un senso alla loro storia d’amore. Il tutto, questa volta, con alcuni chiarimenti per evitare incompresioni future: una sorta di patto.

Stando a quanto raccontato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, la cantante avrebbe ripreso i rapporti con l’ex fidanzato chiamato però ad avere maggiore attenzioni verso il loro rapporto. Da quanto si apprende, lui non dovrebbe “anteporre la voglia di notorietà in tv, alla sua fidanzata, Anna”.

Dal canto suo, Livio avrebbe accettato questo accordo pronto a mettere la sua compagna davanti a tutto e tutti. I diretti interessati, al momento, non hanno confermato ma neppure smentito la notizia che li riguarda. Allo stesso modo non vi sono foto pubbliche dei due insieme a testimoniare il feeling ritrovato.

Sulla loro momentanea separazione si era parlato di “malumori”, senza però poter conoscere meglio i dettagli. Staremo a vedere se ci saranno novità tra loro.

Tra l’altro era noto come la cantante aveva anche presentato a Livio suo figlio Andrea, avuto da Gigi D’Alessio.

In attesa di novità, la bella Anna si è mostrata di recente su Instagram in splendida forma. Di seguito il suo post più recente:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram