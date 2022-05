Una buona paga per badare ai nipoti. Rumors dall’Argentina su Wanda Nara e la cifra che pagherebbe a sua madre per tenerle i figli.

Wanda Nara e sua sorella Zaira pagherebbero la madre, la signora Nora Colosimo, per badare ai propri figli. L’indiscrezione arriva dall’Argentina e fa riferimento a cosa accadrà soprattutto nei prossimi mesi estivi.

Wanda Nara paga la madre per badare ai suoi figli

Wanda Nara

Sta destando molta polemica l’indiscrezione riportata da alcuni media argentini secondo cui Wanda Nara e sua sorella Zaira pagherebbero una sorta di stipendio alla loro madre, Nora Colosimo, per dare uno sguardo ai loro figli, nonché suoi nipoti.

“Zaira ha già programmato un viaggio in Europa a luglio con i figli e senza il marito. Lascia i ragazzi alle cure di Nora e andrà con Wanda a Ibiza”, si dice in Argentina. “Nora parte per l’Europa il 20 maggio perché sta già iniziando a prendersi cura dei figli di Wanda. Quindi si stabilirà in Europa per due mesi per badare anche ai bambini di Zaira. Sapete quanto la pagano? Riceverà uno stipendio di 2.500 dollari per ogni mese in cui si prenderà cura di loro. Parliamo dei cinque figli di Wanda e dei due di Zaira”.

Insomma una cifra molto importante per la signora Colosimo. Al momento non ci sono state risposte da parte dei diretti interessati anche se teniamo a sottolineare come molto spesso, sui social, proprio Wanda e Zaira, insieme ai rispettivi mariti, si siano spesso fatti immortalare in compagnia di tutta la prole.

Di seguito, per esempio, uno dei tanti post Instagram di Wanda con i figli:

