La questione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, che comprende il terzo incomodo Eugenia Suarez, ha creato problemi anche alla sorella della showgirl argentina, Zaira.

A quanto pare, il compagno di Zaira Nara Jakob Von Plessen, avrebbe fatto da palo a suo cognato, Mauro Icardi, durante l’incontro segreto da lui avuto con la modella. Secondo il Corriere dello Sport, Zaira Nara è attualmente in crisi con il compagno Jakob, proprio a causa del suo coinvolgimento nel caso Icardi-China Suarez.

Sarebbe stato proprio il cognato del calciatore infatti a “coprirlo” durante il suo incontro segreto con la modella a Parigi. Sulla questione ovviamente non sono mai emerse conferme e Wanda Nara ha accettato, contro ogni pronostico, di tornare insieme a Icardi nonostante lo scandalo del tradimento.

Sempre secondo alcune indiscrezioni, pare che Zaira non parli più con il cognato Mauro Icardi, che appunto avrebbe messo in crisi la sua relazione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram