La scrittrice ed ex concorrente del GF Vip ha stroncato l’edizione di quest’anno, con parole dure e incisive.

Barbara Alberti, scrittrice ed ex concorrente del GF Vip, si è scagliata contro i concorrenti della sesta edizione del programma, condotto da Alfonso Signorini, definendoli grotteschi.

In un’intervista a Novella 2000, Barbara Alberti ha detto: “Un carrozzone di personaggi grotteschi come questo non si era mai visto, è il festival dell’orrore di cui tutti eravamo in attesa… Dalle sorelle Selassié, che come stemma nobiliare scelgono il grande eroe d’Etiopia, a Vera Miales, che per piazzare la bandierina sul fidanzato Amedeo Goria si presenta nella casa in abito da sposa“

Nello specifico, anche su Alex Belli la scrittrice ha fatto un commento piccato: “Alex e la sua compagna potrebbero essere d’accordo nella messinscena di questo palinsesto che ci stanno rifilando da mesi, ma a chi importa davvero saperlo? Se ogni cosa venisse rivelata decadrebbe l’intrattenimento.”

Dopo tutte queste parole di sdegno nei confronti dei concorrenti e di questa edizione, Barbara Alberti difende Katia Ricciarelli: “Lo snobismo è la peggiore forma di volgarità. Non credo che Katia Ricciarelli si sia declassata partecipato al reality. o potrei finire all’inferno, in mezzo ai diavoli, esercitando comunque il mio diritto di rimanere fedele a me stessa. È ciò che ha fatto lei”

