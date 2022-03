Dopo il grande successo di “Mille”, si pensava che tra Fedez e Achille Lauro fosse nata una bella amicizia, invece alcuni indizi indicano proprio di no.

Sembra che Fedez e Achille Lauro, dopo aver fatto ballato tutta Italia con il tormentone “Mille”, non siano più in buoni rapporti. Sembra che si siano tolti addirittura il saluto.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Questo sostiene Dagospia, che butta la bomba e svela che secondo le ultime indiscrezioni Fedez e Lauro non provino molta simpatia l’uno per l’altro. Gli indizi di questa vicenda si sono resi palesi, secondo il sito web, alla settimana della moda milanese.

I due cantanti sono stati entrambi invitati alla sfilata di Gucci, ma pare che in quella sede non si siano rivolti la parola, né tanto meno salutati. Dagospia riporta: “Alla Milano Fashion Week se ne vedono di tutti i colori. Alla sfilata di Gucci erano presenti sia Fedez che Achille Lauro, protagonisti della scorsa estate con il tormentone “Mille” cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all’evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro”

Insomma, i segnali ci sono ma ovviamente non ci sono fonti certe che possano rivelare la verità su quello che succede tra Fedez e Achille Lauro. Dunque il mistero resta irrisolto…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG