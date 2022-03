Massimiliano Morra, ex gieffino e attore, non si sposa più, come annunciato dalla fidanzata Dalila sui social network.

Brutte novità per Massimiliano Morra, ex concorrente del GF Vip, che a inizio anno aveva annunciato di sposare la sua fidanzata Dalila. Purtroppo non sarà più così.

È proprio Dalila tramite Instagram ad annunciare che il rapporto con Massimiliano Morra è finito, tramite le sue Instagram stories. Nonostante gli sia stato sempre vicino durante il corso del reality lo scorso anno, a quanto pare tra Massimiliano e Dalila qualcosa è successo e lo annuncia lei, per correttezza nei confronti dei fan, dicendo:

“Mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo”

Le sue parole sottolineano che con Morra è finita già da un po’, chissà da quanto, e quindi il matrimonio che i loro fan attendevano non ci sarà più.

