La polizia ha fermato l’ex gieffino mentre girava un video nel bosco, un fatto davvero strano che proprio Denis Dosio ha spiegato ai fan sui social.

Denis Dosio torna sui social dopo giorni di assenza per spiegare cosa è successo mentre girava un video nel bosco. La polizia lo ha fermato ma non l’ha arrestato come ha specificato lui stesso. Lui e un suo amico stavano girando un video per OnlyFans e le forze dell’ordine li hanno bloccati chiedendo le generalità.

Le dichiarazioni di Denis Dosio

Come riporta Fan Page, Denis Dosio racconta ai fan cosa è successo nel bosco: “Non sono stato arrestato, non sono stato in carcere in questi giorni. Sono stato portato via dalla Polizia, alla loro macchina. Mi hanno controllato le generalità, però non sono finito in cella. Io ho chiamato un mio amico che viene dalla Cecoslovacchia, uno dei top 10 a livello mondiale di Only Fans. Lui è arrivato, abbiamo preso un elicottero, siamo finiti in un lago ghiacciato, dove c’era un bosco perfetto per girare. Siamo andati nel bosco a realizzate questo video, andatevelo a vedere perché ci ho quasi rimesso la pelle. Una volta nel bosco isolato dove non c’era nessuno, però c’era un passante che ci ha visto, anche perché è girata una foto che ci hanno scattato. Lo stesso che ci ha fatto la foto ha chiamato la Polizia di sicuro.“

E ancora: “Gli agenti sono arrivati, ci hanno visto in quella situazione, ci hanno portato alla loro macchina per controllare le generalità e vedere il video. Io furbamente l’avevo cancellato e messo negli eliminati di recente. Una volta che ci hanno liberato e ridato i cellulari io l’ho ripristinato. Se ci hanno liberati è perché noi con i pantaloni abbassati potevamo essere lì a fare i nostri bisogni.“

