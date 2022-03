Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6, c’è stato un faccia a faccia tra i due gieffini che una volta usciti dalla Casa non si sono incontrati e sentiti.

Il rapporto tra Miriana e Biagio ha preso una piega insolita dopo che la showgirl è uscita dalla Casa. Sembra che i due non si siano più visti né sentiti ma entrambi hanno una visione completamente opposta l’uno dall’altra. Lo stesso Alfonso Signorini si è detto confuso dal faccia a faccia avuto in studio, durante la puntata in prima serata.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Il botta e risposta tra Miriana e Biagio

Come riporta Blogtivvu, Miriana spiega come sono andate le cose con Biagio D’Anelli al centro studio: “…perchè lo farò fuori, perchè parleremo fuori, parleremo da soli, in realtà non è stato così. Cosa è successo? E’ successo qualcosa di strano in studio, sentivo una freddezza… Poi l’ho cercato… certo che l’ho cercato! Io ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola e capire cosa sta succedendo. Certo, sono ferita ma vi dirò che purtroppo… non voglio dire niente perchè sono con me stessa e la mia famiglia, sto facendo dei ragionamenti e sto guardando tutto.“

Biagio aveva dichiarato a Pomeriggio 5, che la showgirl fosse sparita e che non l’avesse più chiamato e rivolgendosi a Miriana dichiara: “Non mi hai cercato. Io ho notato un tuo atteggiamento che cambia. Sei stata fredda, io ti avrei voluto baciare davanti a tutti. Magicamente per il lavoro che faccio avevo chiesto di fare il collegamento da Roma perchè speravo di stare con la mia donna ma non è successo… se poi vedo su instagram che saluti le persone e a me non hai scritto un ‘ciao’. Il tuo numero l’ho avuto alla fine di Pomeriggio 5, un giorno e mezzo dopo. “

La replica dell’ex gieffina è immediata: “Stai mentendo ed è una cosa molto triste e da te non me l’aspettavo. La sera mi hai detto ‘vai, stai con tuo figlio e la mia famiglia e poi ci sentiamo“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG