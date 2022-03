Guarita dal virus Covid-19, la Regina Elisabetta II è tornata ai suoi impegni ma non vuole più indossare la mascherina.

La Regina Elisabetta è tornata alla vita normale, dopo aver superato la malattia dovuta al Covid-19. La sovrana inglese ha ripreso i suoi impegni da regnante, ma non vorrebbe più indossare la mascherina.

Durante l’incontro con il primo ministro francese Justin Trudeau per confrontarsi sul conflitto tra Russia e Ucraina, la Regina Elisabetta non ha indossato la mascherina, come molti hanno notato dalle foto diffuse online.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’esperto reale Phil Dampier ha dichiarato: “È meraviglioso vedere la regina di nuovo tra le persone, dopo la guarigione dal Covid. Il fatto che stia di nuovo bene fa sperare che possa godersi appieno le celebrazioni del Giubileo di Platino. Odia indossare le mascherine e desidera tornare alla normalità”

Com’è stato annunciato qualche giorno fa, inoltre, la Regina non ha più intenzione di tornare a Buckingham Palace. Il 6 marzo il Sunday Times ha, infatti, riportato che la monarca di 95 anni, che risiede al Castello di Windsor da due anni dall’inizio della pandemia di COVID, non dovrebbe tornare mai più a vivere nell’iconico palazzo londinese .

Certo, il palazzo reale al centro di Londra sarà sempre il fulcro della monarchia inglese, ma al momento Elisabetta ha intenzione di godere della tranquillità del castello di Windsor.

