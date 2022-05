Scatti mozzafiato per Kim Kardashian che ha mostrato alcune delle sue foto per Sports Illustrated Swimsuit.

Importante traguardo per Kim Kardashian che dopo aver perso ben sette chili in meno di un mese per entrare nel vestito di Marilyn Monroe in occasione del Met Gala, ha conquistato la copertina di Sports Illustrated ed in particolare del Swinsuit 2022. Sui social, la donna ha mostrato con orgoglio le immagini che la riguardano e ha incantato tutti con le sue curve mozzafiato.

Kim Kardashian infiamma il web con le foto per Sports Illustrated

“OMG, sono una cover girls per Sports Illustrated”. Inizia così il post Instagram di Kim Kardashian per mostrare a tutti il grande traguardo raggiunto. “Abbiamo girato tutto a gennaio ed è stato difficile tenerlo nascosto per così tanto tempo. Per la location siamo andati in uno dei miei posti preferiti al mondo, la Repubblica Dominicana. Per me è davvero un onore far parte della copertina di Sports Illustrated Swimsuit Edition”.

Il messaggio della donna si conclude poi con i ringraziamento di rito a tutte le persone che hanno reso questo risultato possibile e che hanno lavorato con lei.

Le immagini pubblicate hanno fatto subito il giro del web. Non è difficile capire il motivo. Fisico perfetto e bombastico per la Kardashian che a 41 anni è assolutamente perfetta e più bella che mai. Gli scatti sono davvero per ogni tipo di gusto: dal bikini nero striminzito che non nasconde nulla delle sue forme, fino a quello argentato. Poi ecco il due pezzi color carne che non copre il décolleté esplosivo e per finire anche il body attillatissimo per salire in sella alla moto d’acqua. Insomma. Non resta che guardare tutte le foto…

Di seguito il post Instagram della Kardashian con la copertina di Sports Illustrated:

Questi, invece, gli altri scatti pubblicati in un altro post sempre per Sports Illustrated Swimsuit:

