Una rara foto pubblicata da Luciana Littizzetto su suo figlio Jordan in occasione del 25esimo compleanno. La bella dedica.

Una dedica, un augurio e pure una rara foto. Luciana Littizzetto ha scelto di fare pubblicamente gli auguri a suo figlio Jordan in occasione del suo 25esimo compleanno. Si tratta di un evento raro per la donna che di solito tende a non far vedere molto della sua vita privata.

Luciana Littizzetto tenera mamma: la dedica al figlio Jordan

Luciana Littizzetto

La Littizzetto ha voluto augurare al figlio Jordan un felice compleanno e lo ha fatto tra tenerezza e anche ironia comprendendo nello scatto social condiviso su Instagram anche la nonna, ovvero sua madre. “Auguri cuore di panna. A te e ai tuoi capelli”, ha scritto la comica nella didascalia della foto che mostra il festeggiato nel giorno del suo 25esimo compleanno, in un momento di quotidianità. Nell’immagine, come anticipato, anche la mamma di Luciana, abbracciata al nipote, davanti alla tavola pronta per un bel pasto di festa.

Di seguito il post Instagram della Littizzetto:

Il racconto sui figli

In passato la Littizzetto aveva raccontato a Verissimo qualche aneddoto relativi ai figli adottati: “Erano in comunità da tanto tempo perché si preferisce non dividere fratello e sorella, essendo l’unico legame strutturato. Anche lì mi sono detta che era destino. L’incontro è stato molto emozionante, era pure un affido, che è diverso dall’adozione, perché poteva essere temporaneo. Ogni storia di affido è diversa, quindi bisogna essere molto elastici. Abbiamo visto due ragazzi che si pestavano come fabbri, ora continuano a farlo”.

In particolare su Jordan: “Quando è arrivato aveva nove anni e doveva iniziare la quarta elementare. Un giorno mi chiama la maestra e mi dice ‘sa suo figlio vende i suoi autografi, li ritaglia dal suo diario’. Io mi ero accorta che c’era la mia firma ritagliata, e gli ho chiesto ‘ma perché la ritagli? forse perché ci sono i gattini?’ E lui disse di sì per i gattini. Jordan ritagliava la mia firma e la metteva su un foglio A4 e poi la vendeva a un euro”.

