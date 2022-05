Il cantante Alex dell’utlima edizione di Amici ha parlato sui social dopo l’esperienza vissuta: il suo messaggio ai fan.

Una nuova edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’ si è appena conclusa e adesso arriverà il momento della verità per tutti gli artisti. Se da una parte Luigi è stato il vincitore del programma, chi ha ben figurato è stato senza dubbio anche il giovanissimo Alex. Proprio il cantante ha voluto mandare un messaggio a tutte le persone che lo hanno seguito e non solo.

Amici, Alex e il messaggio sui social

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/

“È tutto così strano ancora. È strano poter camminare e vedervi, è strano vedere così da vicino tutto il vostro supporto. Sono felice per tutta la strada fatta assieme fino ad ora, sono onorato di aver avuto l’opportunità di poter esprimermi per chi sono davvero sentendomi così accettato”, ha scritto Alex dopo l’esperienza ad Amici. “Qui ho capito che l’unica formula per vivere quello che vorresti è essere sempre te stesso. Qui ho imparato a non trattenere sempre tutto, qui ho vissuto tanto in pochi mesi, qui ho vissuto la sensazione di sentire le vostre voci sovrastare la mia diventando una cosa sola. Qui nasce ‘Non siamo soli’ e questa è la mia partenza…”.

Alle parole di Alex hanno fatto seguito anche quelle di Lorella Cuccarini: “Che sapore hanno questi abbracci. Sono stata tanti mesi senza potermi avvicinare e senza potervi toccare. C’era sempre un plexiglas a dividerci o un metro di distanza che non potevamo superare. Che fatica! Finalmente ce l’abbiamo fatta! In questi abbracci c’è tutto l’affetto e la stima che provo per voi! Vi voglio bene davvero e per voi ci sarò sempre”.

Di seguito il post Instagram del giovane cantante:

Di seguito il post della Cuccarini:

