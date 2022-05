Fedez e Rovazzi potrebbero aver risolto vecchie ruggini. I due si sono ritrovati per un’occasione speciale a Milano.

E pace fu, forse… Parliamo di Fedez e Fabio Rovazzi che in queste ore hanno fatto parlare di loro non tanto per qualche nuova hit, ma per essersi riavvicinati e aver messo, probabilmente, via le ruggini del passato. I due, tra i quali non scorreva buon sangue da anni, si sono ritrovati a Milano per un’occasione speciale.

Fedez e Rovazzi: pace fatta?

In occasione del concerto di Tananai al Fabrique di Milano, Fedez e Rovazzi avrebbero avuto un primo contatto dopo tanto tempo di problematiche. Sul palco, come oramai noto, ad un certo punto dello spettacolo è salito proprio Fedez che ha intonato Le madri degli altri, brano scritto a quattro mani contenuto nell’album Disumano.

Tra il pubblico, ad assistere alla sua esibizione e ovviamente a tutta la serata, invece, c’era proprio Rovazzi. Dopo la fine dello show il rapper e l’ex youtuber sono stati pizzicati mentre scambiavano alcune parole.

Dalle prime informazioni raccolte, tra i due sarebbe ritornato il sereno. Fedez e Fabio Rovazzi avevano spezzato il loro legame nel 2018 anche se non sono note le reali motivazioni che potrebbero essere legate alle note vicende avute anche con J-Ax col quale, proprio in questi giorni, sembra essere tornato il sereno o, per lo meno, un quieto vivere.

Per dovere di cronaca, l’esibizione di Fedez in live al concerto di Tananai è stata la prima post operazione al pancreas. Si spera ce ne possano essere tante altre d’ora in avanti.

Di seguito un post su Twitter dell’account @itseel1sa che conferma il riavvicinamento:

allego prova del riavvicinamento del secolo tra Fedez e Fabio Rovazzi al concerto di Tananai pic.twitter.com/RXTtjLcmpL — E🌸 (@itseel1sa) May 16, 2022

