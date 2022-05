Le Kardashian non sbagliano un colpo e lasciano il segno con i loro look anche all’edizione 2022 del Met Gala.

In America: Antology of Fashion, questo il titolo della mostra anticipata dal red carpet di stelle che ogni anno incantano il Met Gala 2022, con abiti spettacoli da indossare quest’anno del dress code dall’età dell’oro americana tra il 1776 e il 1973 ovvero il Gilded Glamour e il White Tie. Tra i look che hanno reso omaggio alla fortunata epoca americana ad aver focalizzato l’attenzione su di sé è stata Kim Kardashian, che sappiamo bene – si veda il total black con tanto di viso coperto dello scorso anno – quanto ami stupire al Met, e quest’anno l’ha fatto omaggiando Marylin. Inosservato non è passato neppure il bride look dell’altra Kardashian Kylie Jenner, che ha indossato un abito da sposa con omaggio celato e dedicato a tutti i fashion addicted.

Kim Kardashian al Met Gala 2022 diventa Marylin Monroe, indossando un abito appartenuto alla diva

Epopea di un abito per il Met Gala 2022 e come realizzare il sogno (im)possibile di sentirsi per davvero Marylin Monroe per una sera, così Kim Kardashian potrebbe raccontare in un possibile documentario le follie che si fanno pur di stupire e soprattutto indossare un abito che davvero è appartenuto al guardaroba di una diva ed è stato indossato.

I capelli tinti in platino dell’imprenditrice infatti rappresentano solo un dettaglio rispetto alla sfida che si è lanciata Kim per diventare Marylin Monroe. In un breve viaggio ad Orlando l’incontro con il famoso abito nude tempestato di cristalli è avvenuto al Museo Ripley’s Believe It or Not!, dove la Kardashian ha chiesto di provarlo ma c’è voluto un po’ di tempo e sacrificio per entrarci. Una dieta ferrea di proteine e verdure nelle settimane prima del Met per perdere 7 chili!

Una gioia che tutti abbiamo ben potuto vedere ed ammirare sul red carpet, dove Kim ha indossato con fierezza e rispettando magnificamente il tema l’abito che Marylin indossò nel 1962 in occasione della sua esibizione di Happy Birthday Mr. President per il presidente John F. Kennedy al Madison Square Garden.

Kylie Jenner sfila come una sposa: l’omaggio all’uomo d’oro della moda, Virgil Abloh

Se Kim ha provveduto ad omaggiare un’icona del cinema, della moda e diva senza tempo che ha segnato l’età dell’oro americana, Kylie Jenner ha fatto suo e nostro il concetto di età dell’oro contestualizzandola all’epoca d’oro della moda di Off-White, chiusasi con la scomparsa del fondatore e designer Virgil Abloh.

Ha indossato così un abito da sposa in linea con i dettami del dress code richiesto, composto da una gonna lunga a strati in tulle e ricoperta di ruches, e poi il tocco urban con un berretto da baseball impreziosito da una retina con applicazioni floreali. Si tratta di una delle ultime creazioni di Abloh e che ha sfilato in passerella all’ultima fashion week parigina, un pezzo della collezione autunno/inverno 2022 del marchio.

Insomma le due Kardashian hanno saputo incantare e stupire ancora una volta, incarnando i due volti delle fidanzatine d’America di ieri e di oggi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG