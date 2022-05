Abiti spettacoli glam, tra scintillii, lustrini, paillettes e accessori, ecco le tendenze da rubare alla passerella del Met Gala 2022.

Parola d’ordine del Met Gala 2022 è glam, ma anche eleganza, sontuosità e originalità, perché sono tante le celebrity che gentilmente assistiti dai nomi dell’alta moda hanno raccontato la loro persona idea di abito Gilded Age declinato in Gilded Glamour, nota fashion richiesta quest’anno a tutti gli invitati al Metropolitan Museum of Art.

E da questa antologia di look per anticipare l’apertura della mostra In America: an Anthology of Fashion, possiamo individuare le tendenze da portare a casa per gli abiti da sera che verranno. Anche perché quest’anno le stravaganze sono state decisamente contenute e un po’ di abiti visti indosso alle star possono essere più replicabili di quanto si possa immaginare.

Met Gala 2022: guanti lunghi, gioielli maxi in oro e cavigliere di perle, gli accessori da copiare

Un dettaglio ha caratterizzato quasi tutti i look che abbiamo visto sfilare sul red carpet del Met Gala: i guanti lunghi, da indossare in contrasto con l’abito, richiamandone un colore oppure perfettamente abbinati. Prepariamoci quindi a vederli rubare la scena nelle prossime collezioni come accessori must have per dare quel tocco di eleganza femminile e senza tempo, da impreziosire anche con anelli e bracciali. Chiara Ferragni docet.

– E a proposito di bijoux. L’oro si è fatto vedere su abiti dalla manifattura tessile e metallica gold, ma soprattutto anche chi non ha scelto un gold total look ha puntato ad ogni modo su bracciali maxi in oro scintillante o in collane luminose da indossare come monili per il corpo. Il mix di collane catena e la collana lunga da modellare intorno al corpo indossata da Cara Delevingne la immaginiamo ad impreziosire un bustier da sera – se non volete osare con un topless come lei! – ma anche un costume pensando ai beach party che ci attendono.

– Ma l’accessorio più originale va senz’altro riconosciuto a Bella Hadid, che ci ha lanciato l’idea per un’originale cavigliera estiva oppure per osare con la cavigliera su un paio di collant e scarpe décolléte: basta avvolgere intorno alla caviglia una preziosa collana di perle ed il gioco è fatto. Classe e dinamicità in un colpo solo.

Mai senza bustier: gli abiti da sera del 2022 esaltano la silhouette

Corsetto o bustier, come lo vogliate chiamare sappiate che per questo accessorio è terminata l’era in cui custodirlo solo nel cassetto della lingerie: luminoso, strutturato, morbido, pastello, in versione crop o classico, il bustier è protagonista indiscusso non solo come top della primavera/estate 2022 ma anche in versione dress. Billie Eilish, Bella e Gigi Hadid, Carey Mulligan, tante le celebrity che hanno puntato su questo outfit per valorizzare il proprio look.

Ricoperto di una tempesta di paillettes, con trasparenze, in pelle o latex, composto di pietre preziose, in raso o in pizzo, insieme al trionfo degli strascichi che hanno reso sontuosi i look femminili, il bustier ha appena inaugurato la sua età dell’oro nell’anatomia dell’abito by night. Urge quindi se ancora non l’avete, provvederne ad averne anche più di uno, perfetta alternativa a top e camicie sotto il blazer anche per un casual look serale.

