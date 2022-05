Se avete appena saputo che sarete damigelle d’onore al prossimo matrimonio in agenda, tuffatevi nella vasta scelta delle selezioni low cost.

Magari si tratta della vostra migliore amica o di una cugina che ha espresso il desiderio di includervi nel gruppo delle damigelle che la sosterranno nel giorno più importante e magico della loro vita. E proprio per onorare questo ruolo speciale che ti è stato conferito, il tuo look dovrà essere impeccabile ma allo stesso tempo essenziale e leggiadro, per accompagnare quello della sposa ma soprattutto per supportarla in un momento così emozionante.

Abiti da damigella 2022: i modelli alla greca dreppeggiati su Shein e Asos

Un abito da damigella ha delle caratteristiche diverse rispetto a quello da cerimonia e quindi da semplice invitata: deve essere elegante, fluido e soprattutto essenziale. Niente paillettes, glitter, pizzi o dettagli eccessivi, a meno che non sia la sposa a concedervi di poter puntare su modelli scintillanti, che rientrano comunque tra le ultime tendenze.

Generalmente è la sposa che si occupa di acquistare gli abiti delle damigelle, un po’ come se vi omaggiasse con un abito che resterà un ricordo speciale di quella giornata: ecco che nuance, modelli e altri piccoli dettagli del vostro look si decideranno insieme. Gli abiti drappeggiati alla greca sono modelli particolarmente in voga, amati per la loro fluidità e semplicità. Su Shein potete trovarli dai 30 ai 60 euro.

In versione tunica o monospalla in raso questi modelli sono disponibili anche su Asos, in un’esclusiva collezione realizzata proprio da marchio che presenta anche nuance trendy come il fucsia, cannella, ruggine e ambra. I prezzi salgono, si parte dai 50 ai 200 euro, ma c’è una vasta selezione che vi permetterà di decidere quanto spendere a seconda del budget.

La collezione di H&M per le damigelle: modelli in satin e in pizzo

Chi ha detto però che l’abito delle damigella non possa avere un tocco di romanticismo e qualche dettaglio in più? Se la sposa approva osate con tessuti luminosi e abiti dal design originale, lasciatevi conquistare dalla collezione di abiti da cerimonia H&M, che comprende modelli essenziali come quelli in satin, annodati o plissettati o decorati con volant.

Il romanticismo è la nota che caratterizza gli abiti da cerimonia per damigelle del marchio, alle quali si propone anche un semplice abito dalla fantasia floreale, sempre in delicatissimi toni pastello. Abiti dal fascino anche esotico nella texture e in satin, modelli incrociati da indossare come chemisier. Non manca però anche una proposta slipdress in pizzo, per una raffinato nota sensuale al proprio look. I prezzi partono dai 40 euro ad un massimo di 70 euro.

