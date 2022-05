Presto sposi, di nuovo. Parliamo di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che si sposeranno in chiesa dopo il rito civile dello scorso anno. In attesa delle “secondo” nozze, l’atleta ha voluto fare una piacevolissima sorpresa alla sua compagna regalandole una giornata “misteriosa”…

A raccontare queste ore davvero misteriose, è stata la stessa Giorgia Palmas sui social. Su Instagram, l’ex Velina ha pubblicato diverse stories nelle quali spiegava di non sapere nulla di ciò che il suo compagno le aveva organizzato.

“Questa era la mia faccia alle ore 17 quando l’unica cosa che sapevo dal mio Filippo era che alle 17 arrivava una macchina a prendermi per andare ‘non sapevo dove’… Bene…sappiate che ‘non sapevo dove’ è un posto fichissimo”, le sue parole una volta giunta a destinazione.

La donna si è trovata in un noto Hotel con Spa a Milano dove ha potuto rilassarsi e godersi del tempo per sé. Con lei, anche alcune amiche che hanno condiviso, evidentemente, i segreti della giornata organizzata da Magnini.

La serata speciale è poi proseguita anche la mattina successiva con la showgirl che ha aggiornato tutti sulla sua felicità: “Allora, dove eravamo rimasti… Ah, si qui. Alle sorprese del mio Filippo Magnini che come sempre ci mette il cuore”.

La stessa Palmas ha poi pubblicato alcune foto anche in giornata direttamente dalla Spa. Di seguito il suo post su Instagram:

