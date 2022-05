Le condizioni di Stefano Tacconi dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito il 23 aprile scorso. Parla suo figlio Andrea.

Lo scorso 23 aprile, Stefano Tacconi, storico ex calciatore, è stato colto da una emorragia cerebrale che lo vede ancora oggi ricoverato in ospedale a fare i conti con uno stato di salute incerto. Tanti i messaggi di soldarietà arrivati all’ex giocatore e alla sua famiglia. In queste ore, a parlare delle condizioni dell’uomo ci ha pensato suo figlio Andrea ai microfoni di Repubblica.

Stefano Tacconi, le condizioni: parla suo figlio

Stefano Tacconi

Le prime parole di Andrea Tacconi su suo padre Stefano riguardano l’attuale stato di salute. Nelle scorse ore, infatti, un bollettino medico aveva messo paura ai tanti sostenitori dell’ex giocatore: “Muove braccia e gambe, risponde agli stimoli, stringe la mano, alza il pollice, apre e chiude gli occhi. Gli abbiamo detto che il Real Madrid è in finale di Champions e che la Juve ha vinto in campionato: ha risposto facendo il segno della ‘V’ con le dita”. “Se si rende conto delle cose? Soltanto lui sa se capisce, però io so che sa. Lo sento”.

Il racconto del ragazzo si focalizza poi sul giorno di quel malessere trasformatosi appunto in emorragia cerebrale: “Tutto era cominciato con un fortissimo mal di testa, e mio padre non ne soffre praticamente mai: mi è sembrato strano. Poi ha preso un Oki. Dovevamo partecipare a una manifestazione ad Asti, una bella cosa sulle figurine: dopo due ore, papà è crollato. Quand’è arrivato all’ospedale era gravissimo, poi lo hanno portato ad Alessandria e operato al cervello. Questa tempestività ha fatto la differenza, l’emorragia cerebrale è stata fermata subito”.

Nonostante l’apparante ottimismo, in Andrea Tacconi c’è anche grande realismo per il futuro: “Questa avventura sarà molto lunga e lo sappiamo. I medici non vogliono creare illusioni e hanno parlato chiaro sin dal primo momento: sarà un’altalena. Ma papà, proprio da quel primo momento ha cominciato la sua partita. E lui lo sapete com’è, sapete quanto gli piace tuffarsi e giocare sempre per vincere”.

Pochi giorni fa, lo stesso Andrea aveva pubblicato un toccante messaggio social per suo padre. Di seguito il post su Instagram:

