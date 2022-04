Figlio dell’ex portiere della Juventus rimasto nella leggenda, Andrea Tacconi ha anche partecipato nel 2018 a Temptation Island.

Bellissimo, chioma bionda e occhi azzurri, Andrea Tacconi colpisce soprattutto per la sua eleganza e per quei lineamenti che lo fanno sembrare un ‘dio nordico’. Figlio d’arte, non ha deciso di percorrere la strada del padre, il famoso portiere della Juventus Stefano Tacconi, ma ha puntato su una carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando anche ad alcuni reality. Muscoli e sport nella sua vita, fatta anche di famiglia e tantissimi amici. Scopriamo da vicino chi è davvero!

Chi è Andrea Tacconi, la biografia

Figlio di Stefano Tacconi e Laura Speranza, ha altri tre fratelli (Virginia, Alberto e Vittoria Maria) e dal papà, leggenda tra i pali della Juventus, ha ereditato la passione per il calcio, anche se non ne ha fatto una professione.

Classe 1995, nato il 28 luglio, sotto il segno del Leone, Andrea Tacconi è originario di Torino e ha una carriera da modello in continua ascesa. Complice una bellezza da togliere il fiato, è diventato ben presto il ‘figlio vip’ che fa girare la testa a migliaia di donne… ci ha provato anche nel 2018, quando ha partecipato in qualità di tentatore a Temptation Island Vip.

Temptation Island non è stato però il primo reality a cui ha preso parte. Nel 2016, infatti, ha partecipato a La Fazenda, format targato Sky. Il suo focus principale, però, è l’attività di modello e indossatore, che porta avanti.

Andrea Tacconi: vita privata

Ha un ottimo rapporto con il padre e la madre, ma anche con i suoi adorati fratelli. Sui social sono tantissimi gli scatti di famiglia, in cui appare insieme ai piccoli di casa Tacconi-Speranza. Nella vita privata di Andrea Tacconi, nell’immediatezza del suo ingresso nel reality Temptation Island Vip 2018, non c’era nessuna donna.

Aveva una ex fidanzata prima dell’esperienza da single tentatore in televisione. La loro storia risale al 2017. Nel febbraio dello stesso anno l’ultima immagine al fianco di una splendida morettina che chiamava ‘Love’ su Instagram.

Dopo Temptation Island, come si vede anche su Instagram, c’è stata solo una donna per lui, ovvero la sua fidanzata Joelle Fargion, di cui però si sa poco. I due posano molto spesso in foto e sembrano essere molto felici insieme.

Chi è la fidanzata di Andrea Tacconi?

Joelle Fargion (non è conosciuta la data di nascita) di professione è una social media manager, ma è anche la fidanzata di Andrea Tacconi. Sebbene la sua professione, che si può captare bene grazie al suo profilo Linkedin, è seguita da decine di migliaia di persone su Instagram, dove compare spesso con il fidanzato.

3 curiosità su Andrea Tacconi

-Gli piace molto viaggiare e in particolare il mare.

-Nell’aprile del 2022 suo padre Stefano è stato colto da un aneurisma, e Andrea, legatissimo al papà, aggiorna i fan su Instagram sulle condizioni del padre,

-Non si hanno informazioni sui suoi guadagni, e pare che viva nella città di Milano (anche se lui è originario di Torino).

Riproduzione riservata © 2022 - DG