Dopo tanti anni, la trasmissione di Rai 2 chiude. Bianca Guaccero, conduttrice del programma subentrata a Caterina Balivo scoppia in lacrime.

Sono state ore di emozioni in casa Rai, precisamente a Rai 2, dove la trasmissione ‘Detto Fatto’ chiude i battenti. Protagonista anche la conduttrice Bianca Guaccero che ha annunciato la fine del ciclo in diretta tv. La donna, subentrata nel corso degli anni a Caterina Balivo, non ha retto al momento ed è scoppiata in lacrime.

Detto Fatto chiude: Bianca Guaccero in lacrime

Sono stati minuti intensi e ricchissimi di patos, quelli vissuti a ‘Detto Fatto’ a Rai 2. La trasmissione, che vanta 10 anni di esistenza, chiude. L’annuncio lo ha dato l’attuale conduttrice Bianca Guaccero con un discorso da brividi.

“Sono passati quattro anni in questo studio da quando io, per la prima volta, ho fatto questa passerella. Veramente questi quattro anni da un lato sono volati, dall’altro me li ricordo tutti. I primi sono stati molto felici, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo attraversato dei momenti molto difficili nella storia dell’umanità, come la pandemia e la guerra. Intrattenere il pubblico con il passare del tempo non è stato più soltanto un divertimento, è stato quasi un dovere. Io devo ringraziare voi pubblico per come mi avete accolta, perché io era abituata ad interpretare dei personaggi, mentre qui io sono stata Bianca e non sapevo come mi avreste accolta”, le parole dell’attrice e presentatrice.

Ancora sul suo stile, spesso anche criticato: “Ho portato il mio mondo: io non nasco presentatrice, ma attrice. Ho portato il teatro, il musical, la musica e spero di essere riuscita a raccontarmi per come piace a me. Ho letto tante cose in questi ultimi mesi di cui non mi interessa neanche parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all’ultimo giorno”.

Di seguito parte del discorso finale dell’attrice e presentatrice pubblicato dal profilo Instagram di ‘Detto Fatto’:

L’intervento della Balivo

Ma dare il “colpo di grazia” in termini emotivi alla giornata della Guaccero, ci ha pensato l’ex presentatrice Caterina Balivo che ha voluto fare un intervento per salutere lei e tutta la trasmissione: “Ciao Bianca e ciao a tutti voi. Ci tenevo a salutarvi visto che è la vostra ultima puntata. Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa. Ricordo ancora le riunioni notturne, le chat che andavano a tutte le ore. Tu, Bianca, hai fatto benissimo, sono stati anni belli, sei stata una perfetta padrona di casa e tutte le persone che sono lì sono persone veramente carine. Insomma Bianca, siamo state fortunate a conoscere queste persone stupende, ora però è tempo di salutarle e poi chissà di rincontrarle”.

Parole che hanno appunto commosso la conduttrice. Di seguito l’intervento della Balivo:

