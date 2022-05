Levante, Francesca Sofia Novello e tantissime altre, i primi mesi del 2022 è stato ricco di nascite e molte vip hanno scoperto la gioia di essere mamme.

La cicogna è arrivata copiosa nel 2022, tante mamme vip hanno colorato la loro vita di azzurro o di rosa e sono diventate mamme. Levante, Francesca Sofia Novello, Alessia Macari, Georgette Polizzi e Georgina Rodriguez, Clizia Incorvaia e tante altre hanno stretto a se i loro piccolini, incrociando per la prima volta i loro sguardi.

Tutte le vip che hanno partorito in questi mesi del 2022

Levante ha dato alla luce la sua Alma Futura a febbraio. La bambina nata dall’amore con l’avvocato Pietro Palumbo le ha dato tantissima gioia. Su Instagram la cantante scriveva: “Il 13 Febbraio è nata Alma Futura.

Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata.

Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale.

Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo.“

Il 21 marzo Georgette Polizzi annunciava la nascita della sua bambina con una dolcissima foto sui social che la ritrae con in braccio la piccola. Le sue parole sui social sono piene di gioia incontenibile: “21 marzo , primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia.”

Fiocco rosa anche per Alessia Macari che ha dato alla luce la sua Nevaeh Kragl. L’infinita gioia per il lieto evento però ha lasciato spazio alla tristezza quando l’influencer è risultata positiva al Covid-19 ed è stata costretta a stare tre giorni lontana dalla sua bambina. Lei stessa lo racconta su Instagram: ” La bambina è negativa ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potuta vedere per 3 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità“.

“Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi“, così Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno salutato la loro piccolina, venuta al mondo a marzo 2022. La coppia ha deciso di colorare la sua vita di rosa e da tanto tempo aspettava questo momento. Il campione, dopo il ritiro, avrà molto tempo da dedicare a sua figlia.

Clizia Incorvaia è il primo fiocco azzurro di questo lungo elenco. L’ex gieffina ha partorito il suo Gabriele nato dall’amore con Paolo Ciavarro. A pochi giorni dal parto avvenuto il 19 febbraio, Clizia parla della sua esperienza: “Si può partorire con il sorriso. Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto e arrivano terrorizzate al grande giorno :il giorno in cui daranno la VITA al loro amore (che non si godono poiché arrivano impreparate fisicamente e psicologicamente“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG