Per i suoi 35 anni, l’influencer ha deciso di fare una festa a Palermo città che l’ha stregata: ecco chi ha invitato e alcuni dettagli sul party.

Chiara Ferragni domani compirà 35 anni e ha deciso di festeggiare in grande. L’influencer ha scelto una fantastica location a Palermo, e si concederà una festa in grande stile dopo la terribile scoperta del tumore del marito Fedez. Alcuni dettagli sull’evento sono già trapelati riguardo luogo, menù e invitati.

I dettagli del party di Chiara Ferragni per i suoi 35 anni

Chiara Ferragni

Come riporta Leggo: “L’hotel 5 stelle è un palazzo d’epoca affacciato sul mare, presso il porto dell’Acquasanta di Palermo. Fu meta prediletta di aristocratici e attori di Hollywood che in oltre un secolo hanno riempito le lussuose stanze. Non sarebbe la prima volta che Chiara Ferragni sceglie la Sicilia per un’occasione importante. Come non ricordare il suo spettacolare matrimonio del settembre 2018, organizzato a Noto, cittadina in provincia di Siracusa famosa per le sue meraviglie artistiche in stile barocco?“

Se la location non è un mistero, secondo il portale, l’influencer non ha rivelato nulla sul menù e sugli invitati alla festa. Ci saranno molti amici e anche i famigliari. Immancabili saranno i figli Leo e Vitto che giorni fa la Ferragni ha dovuto lasciare per lavoro, descrivendo quanto difficile sia stato sui social: “Ogni volta che parto per lavoro e soprattutto quando devo stare a lungo lontano dai miei figli mi sento così fortunata e allo stesso tempo così a pezzi. Fortunata perché mi sono costruita il lavoro dei miei sogni, sono l’amministratore delegato delle mie aziende e questa è una rarità in un mondo pieno di uomini ai posti di potere. Allo stesso tempo, essere lontana da loro, fisicamente a distanza, mi spezza il cuore. Mi manca il loro odore, il loro tocco, i loro abbracci. Sono così fortunata a essere la loro mamma e spero che crescendo potranno sentirsi fieri di quello che sto costruendo per loro.”

