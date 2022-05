Dopo l’annuncio della loro rottura e tutto il gossip che n’è scaturito, il papà di Manuel Bortuzzo rompe il silenzio su Lulù e la fine della relazione con il figlio.

Sulla fine della relazione tra Manuel e Lulù si è detto tanto. I due ex gieffini sono stati per molti giorni al centro del gossip anche a causa del padre del nuotatore, Franco. Secondo la principessa etiope sarebbe stato proprio lui il motivo della rottura e ora l’uomo dice la sua in un’intervista rilasciata a Nuovo.

Le dichiarazioni di Franco Bortuzzo sulla rottura tra Manuel e Lulù

Come riporta Novella 2000, durante l’intervista Franco Bortuzzo rompe il silenzio sulla rottura tra Lulù e il figlio: “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo.“

Una foto di Lulù

Intanto, di recente, la principessa etiope aveva svelato i motivi della rottura con Manuel accusando la sua famiglia di averlo allontanato da lei: “Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui (e tutto il contesto attorno) non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita REALE le cose sarebbero cambiate, e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimè, sono qui per dirvi che non c’è mai stata. Non è vero che io e mia sorella Clary siamo stati unfollowate dal Signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare.“

