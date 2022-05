Dopo l’annuncio della sua gravidanza a Pasquetta, l’ex Miss ha sfoggiato in vacanza un pancino pronunciato che lascia pensare che sia già al quinto o sesto mese.

Il settimanale Gente ha scattato alcune foto a Cristina Chiabotto, durante una vacanza. Si notano le prime rotondità e questo fa pensare ad una gravidanza già avanzata. L’ex Miss ha partorito lo scorso anno la sua Luce Maria, ora è pronta ad accogliere il suo secondo bambino.

Dolcissima pancetta per Cristina Chiabotto

CRISTINA CHIABOTTO

Come riporta Gossip e TV: “Il settimanale, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato degli scatti in cui la Chiabotto è stata immortalata a Santa Maria Ligure, in costume. Nella località vacanziera genovese la coppia ha una casa dove spesso si ritira per rilassarsi e godersi il paesaggio marittimo. Dalle istantanee divulgate dal magazine Gente, a spiccare è il ventre pronunciato di Cristina, che fa ipotizzare che la gravidanza sia in stato avanzato. Potrebbe essere al quinto o al sesto mese.“

L’ex Miss aveva annunciato la seconda gravidanza a Pasquetta con un post social: “Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due bellissimi giorni in famiglia, con la sorpresa piu’ bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra carta. Non essere grati piu’ fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielota per tutte le meraviglie della mia vita“.

Ancora però non si conoscono dettagli sulla sua gravidanza e forse la Chiabotto rimarrà come sempre molto riservata su questo.

