Dopo la rissa scoppiata nello studio del suo noto show, il giornalista rompe il silenzio su ciò che è successo e su cosa ne pensa.

Al Maurizio Costanzo Show si è consumata una rissa davvero spiacevole tra Sgarbi e Mughini con tanto di scontro fisico. Il primo a commentare è stato Albano che era ospite ed ha quindi assistito a tutto ma ora a rompere il silenzio è proprio il conduttore.

Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo sulla rissa

Vittorio Sgarbi

Come riporta Fan Page, Maurizio Costanzo parla della rissa scoppiata nel suo show tra Sgarbi e Mughini: “C’era un clima nobile da osteria; è la vita: se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa”.

Ad esprimere il suo parere sulla vicenda è anche Tommaso Zorzi, spesso ospite dello show: “Sono quaranta anni che su quel palco vanno in onda spaccati di vita, spaccati di personaggi che hanno i loro lati, i loro spigoli e le loro curve. E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa“.

La situazione ha toccato molto anche Albano che è stato il primo ad essere sconvolto dalla situazione: “Sono abbastanza sconvolto. Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia”. E ancora: “Stavo incominciando a rispondere, l’argomento era interessante, ma Mughini mi ha interrotto dicendo che gli esponenti di musica leggera non devono parlare di politica. Ma chi cacchio sei tu per dirmi cosa devo dire io?”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG