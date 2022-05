Compleanno con tanti amici per Enzo Miccio che ha festeggiato in grande stile i suoi 51 anni. Tra gli invitati molti volti noti…

Party esclusivo per Enzo Miccio che ha festeggiato il suo 51esimo compleanno in compagnia di diversi amici e volti noti dello spettacolo. Grazie alle foto pubblicate sui social è stato possibile ricostruire in parte la serata e gli invitati alla cena.

Enzo Miccio e la festa per i 51 anni: chi c’era

Enzo Miccio

Esattamente come accaduto per la festa dei suoi 50 anni lo scorso anno, Enzo Miccio ha scelto di organizzare qualcosa di molto bello e speciale anche per il suo 51esimo compleanno. L’uomo si è regalato un mega party meraviglioso. Il wedding planner più famoso d’Italia e ormai volto noto della tv e dello spettacolo ha optato per una cena faraonica al Parioli di Milano, un famoso ristorante con specialità romane.

A destare curiosità, oltre al menu e alla location, anche gli invitati. Tra loro tantissimi amici ma anche qualche personaggio dello showbiz. Presenti Costantino Della Gherardesca, ma anche Barbara D’Urso.

“I festeggiamenti sono partiti a mezzanotte quest’anno, un po’ come a Capodanno – ha scritto il 51enne su Instagram – Grazie per l’affetto sincero dei miei amici e di coloro che mi amano, cosi come sono!”. A giudicare dalle immagini condivise con i suoi seguaci, la festa è andata decisamente bene tra bollicine e risate tra amici. Una bellissima torta e le rigorosissime candeline.

Di seguito alcuni scatti del party di Miccio pubblicati dal diretto interessato sul proprio profilo Instagram:

