Alcune foto e anche un breve filmato. Così Fedez e Chiara Ferragni hanno voluto fare un passo indietro nella loro love story ricordando un momento speciale vissuto ben 5 anni fa. La location era l’Arena di Verona e quel giorno, sul palco, i due si dissero il fatidico sì…

Sempre molto social e protagonisti della cronaca, anche in questi minuti Fedez e Chiara Ferragni non sono stati da meno. La motivazione è assolutamente romantica e fa riferimento ad un dolcissimo ricordo, quello della proposta di matrimonio fatta dal rapper alla influencer.

“5 anni fa all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo”, si legge in un post su Instagram dell’artista. Nei commenti anche la risposta di Chiara: “Per sempre sarà”.

In pochissimo tempo, il messaggio condiviso sul noto social network è diventato virale raccogliendo centinaia e centinaia di like e interazioni. Tra i fan anche qualcuno che quel giorno era presente a Verona e ha voluto ribadire la sua emozione: “Ricordo bene. Mi avete emozionato e lo fate ancora oggi”. “Siete bellissimi e avete una splendida famiglia, bravi”, ha scritto invece qualche altro sostenitore della coppia.

Insomma, anche in questo caso Federico e Chiara si sono confermati al top per quanto riguarda il loro seguito sui social.

Qui sotto il post pubblicato da Fedez e Chiara su Instagram:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram