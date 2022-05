Martina Colombari ha ricordato un precedente con Manuela Arcuri senza risparmiarle una piccola frecciatina…

Un curioso aneddoto da parte di Martina Colombari su Manuela Arcuri. L’ex Miss Italia ha parlato in una bella intervista a Grazia trattando diversi argomenti. Uno di questi ha visto alcuni passaggi proprio sulla sua ex collega di set, criticata, seppur in modo non “cattivo” per alcune particolarità.

Martina Colombari e il ricordo di Manuela Arcuri sul set

Manuela Arcuri

Nella lunga intervista rilasciata, Martina Colombari ha avuto modo di parlare di vita privata e di lavoro soffermandosi anche sull’esperienza nella fiction Carabinieri che l’aveva vista protagonista dal 2002 al 2008 proprio al fianco di Manuela Arcuri. Le due interpretavano Gioia e Paola Vitali.

L’ex Miss Italia ha un preciso ricordo di cosa accadeva sul set della fiction: “Lei era capricciosa sul set”, ha raccontato dando conferma poi dei rumors che volevano una certa rivalità tra loro allì’epoca. “In effetti qualche verità c’era: eravamo la bruna e la bionda, due gallinelle in un pollaio. E Manuela, che comunque adoro, qualche capriccio ce lo faceva scontare”.

Per dovere di cronaca, in queste ore proprio la Arcuri è tornata sulla bocca di tanti telespettatori e seguaci per via delle imminenti nozze. La donna ha deciso finalmente di sposarsi con Giovanni Di Gianfrancesco e lo farà in un posto bellissimo.

Il debole per Jovanotti

Nel corso dell’intervista alla Colombari, anche un passaggio molto privato relativo al suo idolo Jovanotti: “Ero una fan accanitissima e negli anni di ‘Ciao mamma’ ho assistito a un’incredibile quantità di suoi concerti. Lui frequentava Riccione e se ci avesse provato di certo non gli avrei detto di no. Ma non è accaduto”.

