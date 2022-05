L’amore di papà Eros espresso in un modo molto speciale. Aurora Ramazzotti ha fatto vedere a tutti il regalo ricevuto da suo padre.

Ha fatto tanto discutere per le sue dichiarazioni in ambito intimo col suo fidanzato, ma Aurora Ramazzotti si dimostra, allo stesso tempo, anche molto tenera e dolce, specie se si parla di suo papà Eros. In realtà, è stato proprio il cantante a stupire la figlia con un regalo speciale che lei ha mostrato con orgoglio.

Aurora Ramazzotti e il regalo di papà Eros

Rapporto speciale quello tra un genitore e i propri figli. E senza dubbio quello tra Aurora Ramazzotti e suo papà Eros non è affatto da meno. Prima il viaggio insieme, attorno a gennaio, con tanto di compagno di lei presente, ora anche un bellissimo e dolce regalo, mostrato via social con orgoglio.

La figlia del cantante e di Michelle Hunzker ha fatto vedere a tutti i suoi seguaci cosa ha ricevuto dall’artista. Si tratta di una “A”, quindi l’iniziale del suo nome, di rose dorate all’interno di una composizione rettangolare. Potrebbero essere circa 40 i fiori presenti che hanno fatto assolutamente colpo sulla giovane ragazza.

Auri, così la chiamano mamma e papà, ha condiviso sui social uno scatto all’interno dell’ascensore del suo condominio con in mano il cesto appena ricevuto con un grande sorriso sulle labbra e un cuoricino dedicato al papà.

Papà Eros che, appunto, non ha fatto mancare l’immediata risposta ricondividendo la storia e aggiungendo due paroline magiche: “Amore eterno”.

Di seguito, invece, un post social recente di Aurora con entrambi i genitori per una vacanza, questo inverno, all’insegna della famiglia:

