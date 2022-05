L’ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella attaccata per qualche presunto chilo in più messo su di recente. La sua risposta.

Sebbene non si veda da un po’ di tempo sul piccolo schermo, Karina Cascella continua ad avere molto seguito sui social. Non tutti, però, sono dei fan. Infatti, di recente, a seguito di alcune foto pubblicate dalla donna in vacanza, si è generata una brutta polemica con molti haters che l’hanno attaccata per dei presunti chili di troppo presi di recente.

Karina Cascella attaccata sui social: la polemica

Karina Cascella

Come spesso accade sui social, basta una foto uscita male o una forma fisica non perfetta che si scatena una polemica. Ed è un po’ quello che è capitato in queste ore a Karina Cascella che da Ibiza stava pubblicando tranquillamente le foto della sua vacanza ma ha dovuto fare i conti con diversi messaggi privati scomodi. A raccontare l’accaduto è stata lei stessa con alcune stories su Instagram: “Siccome mi stanno arrivando davvero troppi messaggi tipo ‘Sei ingrassata’, ‘Hai messo su qualche chilo’ o ‘Sei pienotta’. Ecco, voglio rispondervi un attimo”, ha esordito la donna.

“Ci sono donne come me, che in certi periodi amano mangiare di più, e niente sono grassa. Ma anche se fosse! Anche se fosse davvero così pensate che un corpo debba essere perfetto? E chi siete voi per giudicare me, o come voglio essere o come mi piaccio? Vi consiglio di evitare commenti del genere, che a me non toccano, ma magari ad una donna più fragile fanno soffrire”.

Questi concetti della Cascella sono stati poi ripresi anche con un altro messaggio, questa volta accompagnato da un selfie allo specchio: “Vorrei dire giusto un paio di cose, perché è davvero imbarazzante dover stare qui nel 2022 e sentirsi dire, ‘sei grassa’, ‘hai messo su del kg’, ‘ti trovo pienotta’. Sapete la verità dove sta? Ve lo dico io. Sta nella finzione. Lo so è un paradosso ma è così. Perché se io avessi pubblicato una foto che mi ritraeva molto magra, sarei stata accusata di essere un cattivo esempio per le ragazzine. Ma c’è anche chi finge di voler vedere la normalità, perché altrimenti messaggi di questo tipo non esisterebbero. Sei magra e sei malata. Sei più “piena” e sei grassa. Sei curvy e sei troppo grassa”.

E ancora la donna ha proseguito: “Come vi dicevo nelle storie, messaggi di questo tipo ad una come me, fanno il solletico, ma ad una donna o ragazza più fragile, fanno male e anche tanto. Viviamo in un’epoca di realtà completamente distorta, dove si rincorre la perfezione ad ogni costo, dove si fa a gara per chi mangia meno, tutto questo è stupido e non è sano. La vita vera è un’altra! E soprattutto non sappiamo mai chi abbiamo di fronte e che battaglia stia combattendo. Nella mia ho deciso di ridere in faccia a tutti coloro che pensano di potermi dire cosa fare e come essere. Fatelo anche voi ragazze. Ridetegli in faccia! Il vostro sorriso sarà la vostra arma vincente, che spiazzerà chi invece aveva intenzione di ferirvi. Ciao donne cattive. E mi raccomando poi pubblicate sui vostri profili messaggi pro donne, potere alle donne e tutte quelle cazzate li giusto per fare le paladine del nulla…anche perché quando si tratta di fare i fatti, siete le prime che offendono”.

Di seguito il post Instagram della Cascella:

Riproduzione riservata © 2022 - DG