Catia Franchi, sorella della famosa stilista Elisabetta, si è raccontata a 360°: dalla malattia al divorzo fino alla serenità attuale.

Attualmente in tv a ‘Uomini e Donne’ over, Catia Franchi, sorella della nota stilista di moda Elisabetta, ha parlato della sua vita e delle problematiche avute nel corso degli ultimi anni. Dalla battaglia contro un tumore, fino al divorzo e la morte del suo ex marito.

Catia Franchi: “Come ho iniziato a vivere…”

Elisabetta Franchi

Sebbene adesso la si possa ammirare in tv a Uomini e Donne over, Catia Franchi non ha passato degli ultimi anni troppo sereni. A raccontarlo è stata lei stessa al magazine della trasmissione come riportato da Fanpage.

Sulla scoperta della malattia, la lotta e la vittoria: “Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una gran rabbia e mi sono detta: ‘Basta, adesso voglio vivere!’. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io”.

Il matrimonio appunto. Lasciato almeno ufficialmente il suo ex marito, la Franchi ha deciso comunque di stargli accanto a causa di una malattia che lo ha visto morire circa quattro anni fa: “Sì, gli sono stata accanto fino alla sua morte”.

Sul rapporto con sua sorella Elisabetta, invece: “Ricordo proprio dopo la mia uscita dall’ambulatorio. Dopo un po’ le ho detto: ‘Betty, vai, hai altro da fare io sto benissimo!’. Lei doveva organizzare la sua prima sfilata a Milano. Si era messa a ridere perché io ero piena di tubicini e sembravo stare tutt’altro che benissimo. Ma noi siamo così: siamo forti, determinate. In questo ci somigliamo molto”.

Di seguito uno degli ultimi post su Instagram della donna con un messaggio ai fan:

