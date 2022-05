Agata Reale, ex concorrente di Amici, si confessa a Fanpage: la scoperta della malattia, il lavoro e la lotta continua con la vita.

Una storia davvero dura da sentire ma che lei non ha alcun timore a raccontare. Anzi. Le sue parole devono essere da esempio per chi si trova nella sua stessa situazione. Parliamo di Agata Reale, ex concorrente di Amici, che da tempo combatte con la leucemia promielocitica acuta.

Agata Reale: da Amici alla leucemia

In tanti la ricordano ad Amici 2009. Lei, Agata Reale, ballava ed era tra i concorrenti del noto talent show di Maria De Filippi. Ma negli anni, le cose sono cambiate anche a causa della terribile scoperta: la malattia.

A Fanpage, la ragazza ha raccontato: “o ho tenuto la malattia nascosta per un anno. Chi fa un lavoro come il mio, può anche arrivare a credere che sia sempre fatto tutto come una pubblicità. E io per un anno non ho mai parlato, ma quando pubblicavo qualche foto mi davano dell’anoressica e me ne dicevano di ogni. A quel punto, dopo un anno di battaglie mi sono detta: forse è il momento giusto. E ho iniziato raccontare la verità. È stato come dare un segnale a chi si trova sulla stessa barca”.

Le parole dell’ex di Amici continuano poi: “Quando ho scoperto della malattia? Sinceramente me lo sentivo.

Da settimane mi sanguinavano le gengive, senza un motivo. Avevo controllato – lo fanno tutti ed è sbagliato, lo so – su Google e c’era scritto con estrema chiarezza che una delle possibili cause riconducevano a una leucemia. Ma, a parte questo, me lo sentivo che il peggio stava arrivando. Allora dissi a mia madre: se è così, devi prenderti cura di Chloe”.

Sulle reazioni dei suoi cari: “ricordo il volto di mio marito e mia madre perché furono loro a ricevere la prima notizia. Ricordo i loro occhi gonfi. Mi ricoverano subito perché dovevano capire la tipologia di leucemia”. Lei, però, ha affrontato tutto di petto: “Io non ho versato una lacrima per la malattia. Per il pensiero della malattia. Ho pianto dopo, per il dolore fisico. Ma non ho mai avuto paura di morire, perché la morte l’ho messa subito in preventivo”.

E invece, dopo una diagnosi di 15 giorni o al massimo tre mesi, ecco Agata combattere ancora e pensare al lavoro: “Sono assolutamente pronta a lavorare, pronta a nuove avventure. Io vorrei fare tante cose, ma la gente ha paura di me. Io non ho paura della mia malattia, gli altri però sì”.

Di seguito uno dei più recenti post Instagram della ragazza:

