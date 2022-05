La showgirl Laura Barriales ha fatto chiarezza sulle problematiche di salute avute post parto. Alcune complicanze sono state davvero dure.

Non la si vedeva da diverso tempo sul piccolo schermo e il motivo era da attribuire ad alcuni problemi di salute avuti dopo le recenti gravidanze. Parliamo di Laura Barriales che a Nuovo è tornata a parlare di quanto le è capitato.

Laura Barriales e i problemi di salute

Laura Barriales

Sebbene non vi sia un racconto molto dettagliato di quanto accaduto alla showgirl spagnola, la donna, da quanto si apprende da diversi media online, avrebbe ufficialmente raccontato le sue peripezie avute negli ultimi anni. La Barriales, dopo la prima gravidanza, aveva dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute. Successivamente al parto, la giovane soubrette infatti si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico di ricostruzione della mandibola per un’infezione contratta durante la dolce attesa.

Come se non bastasse, da un problema ad un altro. Questa volta, ecco un guaio alla gamba. Alla ragazza si è gonfiata l’arto a causa di una problematica alla vena safena. Una situazione non facile che ha spinto la Barriales a pensare di non allargare più la famiglia. Successivamente, però, insieme al marito, ha cambiato idea a ha optato per avere un secondo figlio, il piccolo Romeo che oggi ha dieci mesi.

Fortunatamente, di recente, le cose sembrano andare decisamente meglio per la donna e per i suoi cari come confermano i recenti post pubblicati su Instagram dalla diretta interessata:

Per la spagnola, quindi, il peggio sembra essere fortunatamente alle spalle. Adesso la bella Laura può finalmente godersi l’amore dei suoi figli e di suo marito Fabio Cattaneo, sposato nel 2017 con la speranza di non dover più affrontare quelle brutte problematiche che non le hanno permesso di vivere in serenità nell’ultimo periodo.

