Con un tenero post via social Laura Barriales ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, il piccolo Romeo.

A Lugano il 15 giugno 2021 è nato il piccolo Romeo, secondo figlio di Laura Barriales e di Fabio Cattaneo. La showgirl ha annunciato la nascita del bambino con un tenero post via social in cui ha scritto: “Benvenuto, Romeo”. Lei e Fabio Cattaneo hanno già una figlia, Melania, nata nel 2018. “La gioia di vivere e dare vita deve continuare… e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza”, aveva scritto sui social la showgirl annunciando la sua seconda gravidanza.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/laurabarriales/?hl=it

Laura Barriales mamma per la seconda volta

Con enorme gioia Laura Barriales si è mostrata a poche ore dalla nascita del suo secondo figlio tenendo il piccolo Romeo tra le braccia. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto gli auguri alla showgirl per la nascita del suo bambino, il cui arrivo era stato annunciato pochi mesi fa. Lei e suo marito Fabio Cattaneo hanno già una bambina, Melania, nata nella stessa clinica di Lugano in cui è nato il fratello minore. Oggi la coppia è più felice che mai per l’arrivo del piccolo Romeo, con cui presto lasceranno l’ospedale.

Tra i colleghi vip che hanno fatto gli auguri e le congratulazioni a Laura Barriales per l’arrivo del suo secondo bebè vi sono le amiche Samantha De Grenet, Melissa Satta e Adriana Volpe, ma anche Giulio Golia, Alessandro Martorana e moltissimi altri.

Le nozze top secret

Laura Barriales e l’imprenditore ticinese sono convolati a nozze in gran segreto nel 2017. La showgirl aveva annunciato il matrimonio scrivendo in un post via social: “Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme… Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!’”

